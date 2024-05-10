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10 мая, 18:10

Город

"Мой район. Новости": пляж Левобережный в Москве подготовят к началу купального сезона

"Мой район. Новости": пляж Левобережный в Москве подготовят к началу купального сезона

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Шлем, покрышки, посуду и стройматериалы достают со дна Москвы-реки водолазы в районе пляжа Левобережный. В преддверии купального сезона специалисты начали очистку столичных водоемов.

Береговую линию обследуют на наличие мусора, который может нанести травму. За зиму в водоемы попадает много посторонних предметов.

Подробности – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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