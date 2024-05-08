Более 300 часов сценических программ подготовил фестиваль "Московская весна"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Более 300 часов сценических программ запланированы в период проведения фестиваля "Московская весна", который проходит с 6 по 12 мая. Об этом пишет портал мэра и правительства города со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На главной площадке мероприятия, Тверской площади, в 13:00 10 мая выступят представители студии эстрадного вокала "Конфетти", которые исполнят не только современные композиции, но и шлягеры из прошлых эпох. Здесь же представят свои номера вокальные студии "Запевай" и "Волшебные нотки", а в 16:00 ожидаются выступления коллективов студии современного танца TerRa и "Солнечные дети".



Песни народов мира от квартета "Республика" прозвучат в 15:00 10 и 11 мая на площадках в проезде Серебрякова и на бульваре Дмитрия Донского соответственно, а на Городецкой улице в 14:00 ожидается барабанно-танцевальное мероприятие Drumma Queens. Сразу после последних в 15:00 выступит еще один коллектив El Grande.

В рамках фестиваля прозвучат и оперные арии – на Ореховом бульваре в 16:00 10-го числа прозвучат голоса участников проекта "Опера в сердце", а днем позже в 15:00 на бульваре Дмитрия Донского выступят 7 человек – участники "Московской весны a cappella" 2017 и 2018 годов, которые своим голосом заменяют целый оркестр. На следующий день, 12 мая, в 18:00 на Волгоградском проспекте ждут певца Антона Самойлова.

Юные гости фестиваля смогут посетить спектакль "Трое из Простоквашино", который состоится в 16:00 11 мая на Ореховом бульваре, вариацию приключений доктора Айболита – в 17:00 10 мая на улице Серебрякова, а также представления о Жар-птице и "Серебряное копытце". Последние мероприятия можно посетить в сквере на улице Хачатуряна 10 мая в 16:00 и 17:00 соответственно.

Также для посетителей фестиваля подготовят интерактивные постановки – "Дюймовочка" и "Малыш и Карлсон", которые пройдут 10 мая в 16:00 на улице Перерве и в 17:00 на улице Грекова соответственно.



Ранее сообщалось, что в рамках "Московской весны" в городе работает 27 площадок. В пресс-службе указывали, что на 24 из них реализуется специальный проект "Дари и получай". Все желающие могут поделиться своими вещами и получить то, что им необходимо.

