Более 20 тысяч человек посетили фестиваль колледжей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль колледжей, организованный на 52 площадках столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Школьники посетили свыше 400 практических мастер-классов и попробовали себя в разных специальностях. Они стали участниками битвы роботов, киберспортивных соревнований, кулинарных поединков, познавательных квестов, пообщались с наставниками и студентами, узнали о достижениях выпускников, увидели настоящих профессионалов своего дела", – отметила заммэра.

Она напомнила, что в рамках фестиваля гостям была доступна площадка на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", где прошло шоу "Инженерный фиджитал". Здесь ученики столичных школ смогли не только познакомиться со специалистами в сфере промышленности, включая операторов станков с ЧПУ и беспилотников, но и научились создавать изделия из полимерных композитов и программировать разные станки.

В павильоне "Атом" на ВДНХ состоялся фест "Войти в Айти", где гости узнали о направлениях "Информационные системы и программирование", "Сетевое и системное администрирование" и "Обеспечение информационной безопасности". Ученики смогли освоить основы программирования и создать отдельные элементы видеоигры, а также учились работать с нейросетями.

На фестивале "Колледж.doc", прошедшем на площадке Киностудии имени Горького, ребята познакомились со специальностями "графический дизайнер", "кино- и телепроизводство" и "техника и искусство фотографии", а в концертном зале "Планета КВН" на бьюти-фесте "Мастера красоты" они смогли посмотреть спектакль "Весна на улицах Москвы".

В Московском технологическом колледже на строительном фестивале "PROсварку" посетители смогли увидеть работу скульптора по металлу и подводную сварку, а также шоу, в котором дуга сама подсказывает мастеру, как правильно ее сварить.

"Будущих звезд поварского и кондитерского искусства объединил "Колледж гастрофест" на площадке фудмолла "Три вокзала. Депо". Студенты колледжей весь день готовили авторские блюда для гостей: бургеры, супы, закуски, десерты и напитки", – заключила Ракова.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что "Весна! Фестиваль колледжей" пройдет с 6 по 14 апреля. В его рамках школьники могли ознакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение. На 52 площадках прошли мастер-классы, познавательные квесты, киберспортивные соревнования, кулинарные поединки и многое другое.

