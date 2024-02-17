Мэр Москвы рассказал о столичных студенческих отрядах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Движению Российских студенческих отрядов (РСО) исполняется 65 лет. Московское региональное отделение РСО остается одной из крупнейших молодежных организаций столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как отметил Собянин, московское отделение РСО включает в себя 135 отрядов и больше 3 тысяч участников из 80 образовательных организаций города. По словам мэра, современное поколение студотрядов, вслед за своими предшественниками, ведет активную деятельность и проводит множество мероприятий, например, фестиваль талантов "ДеТали", туристический слет для любителей полевой кухни и палаточных лагерей и конкурс фотографий "Фокус". Также московские студотряды работают на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.



"Ребята участвуют во всероссийских и международных проектах, регулярно становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, помогают в проведении городских мероприятий", – рассказал Собянин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 110 столичных школьников и студентов колледжей стали победителями всероссийских конкурсов "Движения первых". Среди них – конкурс "Большая перемена", проект "МедиаПритяжение", фестиваль "Российская школьная весна" и фиджитал-турнир "Игры первых".