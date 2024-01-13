Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителями всероссийских конкурсов "Движения первых" стали 110 московских школьников и студентов колледжей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, весь прошедший год учащиеся участвовали и показывали лучшие результаты в соревнованиях различной направленности. Среди них конкурс "Большая перемена", проект "МедиаПритяжение", фестиваль "Российская школьная весна" и фиджитал-турнир "Игры первых".



Также в "Движении первых" победили семь педагогов из Москвы. Пятеро из них заняли первые места в конкурсе профессионального мастерства "Лига вожатых", еще двое – в конкурсе "Лидер XXI века".

Ранее сообщалось, что XV Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва", который подготовил Московский дом национальностей, стал победителем в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" в международной премии событийного туризма Russian Event Awards.



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