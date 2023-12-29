Технологии на Люберецких очистных сооружениях отметили премией правительства РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уникальные решения на Люберецких очистных сооружениях отмечены премией правительства России в области науки и техники. Об этом сообщается в телеграм-канал городского хозяйства Москвы.

"Премией отмечен проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов", – уточнили в пресс-службе.

Данный проект около 20 лет разрабатывали представители Мосводоканала, НПО "Лаборатория импульсной техники" и МФТИ.

Внедрение проекта на крупнейших в РФ очистных сооружениях с производительностью 3 миллиона кубометров в сутки позволило повысить экологическую безопасность столичного региона, рассказали в горхозяйстве Москвы.

"Технологические решения опережают зарубежные аналоги по своей эффективности и не наносят вреда окружающей среде", – сказали в пресс-службе.

Вторым проектом, который отметили премией, стала разработка, создание и эксплуатация установок сухого воздушного охлаждения для энергоблоков большой мощности, которую разработали специалисты "Мосэнерго". Уточняется, что обновление крупнейшего в Европе комплекса начали в 2013 году.

По словам Сергея Собянина, основные работы по реконструкции сооружений завершили в 2023 году. Как уточнил градоначальник, сначала на Люберецких очистных сооружениях избавились от неприятных запахов. За последние годы количество таких выбросов сократилось в десять раз.

Кроме общей модернизации, помогло и внедрение разработки российских инженеров – плоских плавающих перекрытий, добавил он. Не так давно начал работать второй блок ультрафиолетового обеззараживания, что помогло обеспечить обеззараживание 100% сточных вод, указал мэр.





"Мой район. Навигатор": в Москве завершили работы на Люберецких очистных сооружениях