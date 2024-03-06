Котенка спасли на сортировочном комплексе мусора в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На сортировочном комплексе в Москве среди мусора обнаружили маленького котенка. Он попал на сортировочную ленту и был спасен, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В комплексе рассказали, что современные сортировочные механизмы оснащены автоматизированными системами для разделения сырья по компонентам, однако на начальном и заключительном этапах отбор осуществляется вручную. Именно это и позволило найти неожиданную находку.

Вместе с содержимым контейнера животное попало в кузов мусоровоза. Котенок находился там, пока машина ездила по дворам и забирала отходы.

"После прибытия на комплекс и выгрузки вместе с остальными отходами котенок попал в разрыватель пакетов – это специальный вращающийся барабан, который разрывает мусорные пакеты и облегчает дальнейшую сортировку отходов", – говорится в сообщении.

Позже животное попало на конвейерную ленту, откуда его спасли сотрудники комплекса. Котенок оказался девочкой с помесью породы мейн-кун. Специалисты решили назвать ее Плюшкой.

Сотрудники показали животное ветеринару, после чего выяснилось, что котенок полностью здоров. В настоящий момент Плюшка находится на передержке, ей уже нашли постоянное место жительства у кладовщицы комплекса.

Ранее сообщалось, что сотрудник МЧС России спас в Дагестане детеныша тюленя. Животное оказалось в рыболовной сети и не могло из нее выбраться.

Ситуация произошла в Каспийском море недалеко от Махачкалы. Маленького тюленя увидел спасатель Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России. Он разрезал сеть, в которой запутался тюлень, и выпустил его обратно в море.

Провалившегося в колодец верблюда спасли на Байконуре