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07 мая, 11:15

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Эксперт рассказал о недостатках танка Abrams

Эксперт рассказал о недостатках танка Abrams

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На Поклонной горе продолжается выставка трофейной военной техники. Среди более чем 30 экспонатов – американский танк Abrams, о недостатках которого рассказал военный эксперт Сергей Ткаченко.

По его словам, танк из США имеет слишком большой вес для сохранности жизни экипажа. Вдобавок к этому, боевые машины требуют прикрытия со стороны бортов и тыла, так как броня у них стоит только с фронтальной стороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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