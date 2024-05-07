Эксперт рассказал о недостатках танка Abrams

На Поклонной горе продолжается выставка трофейной военной техники. Среди более чем 30 экспонатов – американский танк Abrams, о недостатках которого рассказал военный эксперт Сергей Ткаченко.

По его словам, танк из США имеет слишком большой вес для сохранности жизни экипажа. Вдобавок к этому, боевые машины требуют прикрытия со стороны бортов и тыла, так как броня у них стоит только с фронтальной стороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.