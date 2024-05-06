Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 07:45

Город

Бронетранспортеры представили на временной выставке трофейной техники на Поклонной горе

Бронетранспортеры представили на временной выставке трофейной техники на Поклонной горе

В Отрадном стали искать новых хозяев для котов

Весеннее цветение деревьев началось в столице

Сотрудники центра "Профессии будущего" рассказали о своей деятельности

Собянин рассказал о планах по благоустройству около восьми новых станций метро

Фестиваль "Московская весна" продлится в столице до 12 мая

В одной из квартир столичного района Отрадное ищут хозяев для котов

В столице прошел фестиваль "Пасхальный дар"

Новости часа: в Москве прошла генеральная репетиция Парада в честь 79-й годовщины Победы

На ВДНХ расцвели вишневые сады

Порядка 80 тысяч гостей посещают ежедневно выставку трофейной техники на Поклонной горе в Москве. На временной экспозиции перед музеем Победы представлены образцы более 30 единиц военной техники, которую привезли из зоны проведения спецоперации.

Кроме украинских вооружений, здесь можно увидеть танки, БМП, бронетранспортеры, которые передали Киеву правительства 12 стран, среди которых США, Германия, Франция, Великобритания, Турция, Швеция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика