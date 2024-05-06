Бронетранспортеры представили на временной выставке трофейной техники на Поклонной горе

Порядка 80 тысяч гостей посещают ежедневно выставку трофейной техники на Поклонной горе в Москве. На временной экспозиции перед музеем Победы представлены образцы более 30 единиц военной техники, которую привезли из зоны проведения спецоперации.

Кроме украинских вооружений, здесь можно увидеть танки, БМП, бронетранспортеры, которые передали Киеву правительства 12 стран, среди которых США, Германия, Франция, Великобритания, Турция, Швеция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.