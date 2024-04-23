В "Профессиях будущего" назвали популярные направления для переобучения

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Чаще всего соискатели хотели переобучиться на оператора фрезерных станков с программным управлением. Об этом RT сообщил руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

В перечень обязанностей такого специалиста входят управление процессом обработки деталей, контроль работы станка и другие.

Второй по популярности стала профессия монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Соискатели также подавали заявки на переобучение на накладчиков станков и манипуляторов, операторов токарных станков с программным управлением и сварщиков.

"По всем этим направлениям доступны короткие программы обучения – буквально за 3,5 месяца можно освоить новую специальность. Обучение почти всегда проходит непосредственно на площадке промышленных предприятий, многие соискатели после обучения остаются работать именно там", – рассказал Тарасов.

Зарплата сварщика в зависимости от разряда и количества отработанных смен может достигать 200 тысяч рублей. Получить новую профессию и развиваться в ней можно несмотря на возраст, уточнил эксперт.

Ранее правительство РФ расширило программу бесплатного переобучения граждан и дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным направлениям. Для этого из федерального бюджета выделили более шести миллиардов рублей. Право на бесплатное переобучение сохраняется для граждан в возрасте 50 лет и старше, неработающих мам детей дошкольного возраста, а также на лиц других категорий.

