Более 200 заявок подано на участие в конкурсе "Исследуй город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 200 заявок подано в столице на участие в конкурсе "Исследуй город", прием документов окончен. Об этом рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Жюри должно будет выбрать пять претендентов для финала, которые затем будут работать над научными исследованиями по нескольким градостроительным направлениям.

"Среди желающих принять участие в конкурсе зарегистрировали 181 команду независимых исследователей, а также 22 компании, среди которых архитектурные бюро, проектные организации и профессиональные научно-исследовательские коллективы", – уточнила она.

Княжевская обратила внимание, что популярность конкурса растет среди опытных исследователей и экспертов урбанистики, дизайна, архитектуры, аналитики больших данных и психологии. Это доказывает, что вопросы городского развития волнуют многих, подчеркнула она. По ее словам, география конкурса распространилась от Новосибирска до Москвы.

Конкурс поможет выявить недочеты в городском планировании и разработать новую стратегию развития.

Директор Института Генплана Татьяна Гук рассказала, что финалистов определят 17 мая. Затем на выполнение проекта у них будет три месяца. Победителей выберут в сентябре.

До 8 мая в столице проходит отборочный тур конкурса по востребованным профессиям "Московские мастера", в рамках которого будут определены лучшие инженеры-проектировщики в строительстве.

Городские финалы по специальности "мастер бетонных работ" проведут 22 и 24 мая, "специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений" – 28 и 29 мая.

