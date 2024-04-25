Прием заявок на участие в проекте ВШЭ "Социальный лифт" продлится до 14 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Прием заявок на участие в проекте Высшей школы экономики "Социальный лифт" продлится до 14 июня, сообщил директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ Александр Чеповский.

"Социальный лифт" – проект НИУ ВШЭ, который поддерживает абитуриентов бакалавриата и специалитета, чьи семьи оказались в трудных жизненных ситуациях. Участникам предоставляется дополнительный шанс учиться в Вышке бесплатно, а именно за счет средств университета, в случае непоступления на бюджет. Также участникам положены места в общежитии и возможность получить дополнительные материальные выплаты", – рассказал Чеповский.

На участие в проекте могут претендовать дети из многодетных малообеспеченных семей или из семей с низкими доходами, дети, чьи родители признаны нетрудоспособными или имеют инвалидность I или II группы, дети ветеранов боевых действий и другие. В проекте открыто 10 категорий для выпускников школ/колледжей 2023 и 2024 годов, за исключением проживающих и обучающихся в городах-миллионниках.

Однако, как отметил Чеповский, условие про города-миллионники не распространяется на категорию "дети ветеранов боевых действий" – в данном случае в проекте могут принять участие жители Москвы и других крупных городов.

Участникам необходимо собрать комплект документов и отправить онлайн, очно или почтой, а позднее пройти отбор экспертной комиссией и сдать ЕГЭ по каждому предмету вступительного испытания на балл не ниже минимального, установленного университетом. При онлайн-заявке подавать документы можно поэтапно: сначала заполнить основные сведения о заявителе и родителях, а далее подгружать документы по мере их получения вплоть до 14 июня.

"После отбора комиссией предстоит подать документы на поступление в университет на бюджетные места и на коммерцию и принять участие в общем конкурсе. И уже в случае непрохождения ни на одну программу на бюджет участвовать в конкурсе на места, выделенные по проекту", – отметил директор по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ.

Кроме того, в 2024 году в проекте могут участвовать выпускники школ и колледжей, окончившие учебное заведение за два года до поступления, а также добавлена новая категория участия для абитуриентов, чьи семьи являются полностью нетрудоспособными инвалидами I или II группы.

Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали даты проведения ЕГЭ в 2024 году, в которых учли возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании.

Школьники смогут пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию, а также письменную часть экзамена по иностранным языкам 4 июля. Пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам пройдут 5 июля.