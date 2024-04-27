Лучших инженеров-проектировщиков выберут на конкурсе "Московские мастера"

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Лучших инженеров-проектировщиков в строительстве впервые выберут на городском конкурсе по востребованным профессиям "Московские мастера". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Московские мастера" пройдут в 27-й раз по пяти специальностям", – уточнил заммэра.

Соревнования пройдут в несколько этапов. Отборочный тур продлится до 8 мая включительно. Отраслевые и финальные этапы организуют в соответствии с утвержденными датами по каждой профессии.

Городские финалы по специальности "мастер бетонных работ" проведут 22 и 24 мая, "специалист в области информационного моделирования зданий и сооружений" – 28 и 29 мая, а "электросварщик ручной сварки" – 6 июня. Отраслевые финалы по профессии "специалист по охране труда в строительстве" состоятся 23 мая, "инженер-проектировщик строительной отрасли" – 30 мая.

К участию в конкурсе не допускаются работники без российского гражданства, а также занимавшие первые места в конкурсе за последние три года.

"Департамент градостроительной политики города совместно с заинтересованными органами власти и учреждениями столичного Стройкомплекса, профсоюзом строителей Москвы и комитетом по градостроительной политике Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) проводит это ежегодное мероприятие с целью повышения престижа профессии "строитель" и популяризации ее среди молодежи", – объяснил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Во время встреч профессионалы получают новые навыки, что является гарантом наличия квалифицированных сотрудников в строительной отрасли, а также залогом качественного и своевременного выполнения городских программ.

Ранее в столице начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" для представителей туристической отрасли – экскурсоводов авторских пешеходных и автобусных экскурсий, а также администраторов гостиниц. Экскурсоводам на первом отборочном этапе предстоит показать точный маршрут своей экскурсии, а также продемонстрировать видеофрагмент прогулки. Среди требований также указывается рассказ о себе на видео.

