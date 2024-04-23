Собянин: для сотрудников промпредприятий открыто новое направление обучения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Московская техническая школа" запустила новое направление обучения для сотрудников промышленных предприятий, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, теперь у МТШ есть общий модуль "Новые производственные технологии", в рамках которого инженеры освоят актуальные подходы в производстве, работу с новыми материалами, методы и процессы при проектировании и производстве конкурентоспособных на мировом рынке продуктов или изделий. Они смогут повысить квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, а также компьютерному, суперкомпьютерному инжинирингу, математическому моделированию и оптимизации процессов.



Собянин напомнил, что "Московскую техническую школу" запустили в 2021 году, чтобы повысить квалификацию сотрудников промышленных предприятий. Обучение уже прошли больше 2,2 тысячи человек.



В этом году планируется открыть еще два направления – "Информационная безопасность" и "Цифровые двойники", добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что свыше 200 сотрудников московских предприятий получили необходимые навыки и знания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) благодаря проекту "Московская техническая школа" (МТШ).

Направление "Искусственный интеллект в промышленности" было открыто в 2022 году для развития у сотрудников промышленных предприятий навыков и компетенций в области высоких технологий.

МТШ развивает программу совместно с 13 партнерами: Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Московским техническим университетом связи и информатики и прочими вузами.