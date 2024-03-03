03 марта, 09:39Технологии
ИИ научился отбирать алюминиевые банки в столичном комплексе по переработке отходов
Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
В комплексе по переработке отходов установили оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, который научился отбирать алюминиевые банки. Благодаря этому количество поставляемой на переработку тары увеличилось на 20%, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.
"Все отходы в городе направляют в сортировочные комплексы. Там отбирают полезное вторичное сырье, которое затем отправляют на переработку. Таким образом общий объем отходов уменьшается, а ценные ресурсы возвращаются в производство", – говорится в сообщении.
В настоящий момент автоматизация процессов на новых сортировочных комплексах составляет 80%. Самую главную работу по разделению отходов осуществляют оптические, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы. Системы могут распознавать разные виды вторичных ресурсов, уточнили в комплексе городского хозяйства.
До внедрения этих технологий оптические сепараторы не всегда могли выявлять алюминиевые банки как ценное сырье. Подобные аппараты способны сканировать предметы в ближнем инфракрасном диапазоне.
В настоящее время алюминиевую тару фиксирует оптический сенсор с ИИ. Над конвейером ставят специальные лампы и высокоскоростную камеру. Последняя передает изображение на промышленный компьютер, после чего нейросеть распознает среди других отходов алюминиевую банку. Точность выявления выше, чем у обычного сепаратора, поскольку искусственный интеллект больше опирается на визуальный образ предмета.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что ИИ помогает производителям Москвы упростить рабочий процесс и уменьшить расходы. Мэр уточнил, что одна из столичных компаний проводит среди сотрудников "мозговой штурм" с использованием возможностей искусственного интеллекта. Нейросеть предоставляет предприятию идеи, после чего коллектив приступает к обсуждению этих предложений друг с другом.
Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве
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