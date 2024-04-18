Москвичи спасли кота с помощью портала "Наш город"

Фото: телеграм-канал "Электронные сервисы Москвы"

Жительница Ломоносовского района обнаружила замурованного внутри подвала дома котенка и обратилась за помощью к порталу "Наш город". Об этом сообщили в телеграм-канале электронных сервисов Москвы.

Вскоре после сообщения сотрудники ЖКХ оперативно освободили животное. Уточняется, что сейчас кот находится в безопасности.

Всего благодаря специальной теме "Животное в опасности" на сервисе помогли более 100 животным.

Ранее подмосковные спасатели помогли псу, отрезанному паводком от большой земли. Животное оказалось на небольшом участке суши после разлива реки Клязьмы. ЧП произошло в селе Балобаново Богородского городского округа. За помощью к спасателям в единую службу экстренных вызовов "Система-112" обратился работник местной конюшни, который вечером не мог найти свою собаку, а утром услышал ее лай и обнаружил овчарку на полоске суши, окруженной со всех сторон водой.

До этого сотрудники полиции в Москве спасли бультерьера, просидевшего в запертой машине сутки. Стало известно, что владелец собаки почувствовал себя плохо за рулем. Мужчину отправили в больницу, а машину инспекторы ГИБДД оперативно отогнали на островок безопасности в Гольянове, закрыли ее и передали ключи в дежурную часть. Однако забыли про собаку.