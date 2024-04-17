Новости мира: тысячи туристов устремились в Японию в сезон цветения сакуры

В сезон цветения Сакуры в Японию приезжают тысячи туристов. Каждый год в стране даже составляют специальный прогноз цветения в разных городах. В одном из японских парков развлечений практически все деревья уже покрылись белыми цветками.

Тем временем в Омане в результате сильнейшего наводнения погибли как минимум 18 человек. Спасатели на вертолетах продолжают облетать затопленные районы и вылавливать тонущих людей. Кроме того, на север страны обрушился крупный град размером с яблоко, из-за которого пострадали не менее 10 человек.

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