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17 апреля, 08:30

В мире

Новости мира: тысячи туристов устремились в Японию в сезон цветения сакуры

Новости мира: тысячи туристов устремились в Японию в сезон цветения сакуры

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В сезон цветения Сакуры в Японию приезжают тысячи туристов. Каждый год в стране даже составляют специальный прогноз цветения в разных городах. В одном из японских парков развлечений практически все деревья уже покрылись белыми цветками.

Тем временем в Омане в результате сильнейшего наводнения погибли как минимум 18 человек. Спасатели на вертолетах продолжают облетать затопленные районы и вылавливать тонущих людей. Кроме того, на север страны обрушился крупный град размером с яблоко, из-за которого пострадали не менее 10 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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