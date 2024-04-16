Полиция в Тбилиси задержала 14 человек на акции против закона об иноагентах

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14 человек в Тбилиси были задержаны на акции протеста против принятия закона об иноагентах. Об этом со ссылкой на заявление МВД страны сообщает РИА Новости.

В министерстве отметили, что правоохранители призывали организаторов и участников митинга подчиняться законным требованиям правоохранителей.

"Участники митинга не учли их законные требования, нарушили общественный порядок, оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и словесно оскорбили их, в результате чего полиция задержала 14 человек", – подчеркнули в МВД.

Митингующие собирались перед зданием парламента и планировали обойти его, однако полиция выставила кордон, чтобы не дать им этого сделать. Часть митингующих попыталась прорвать полицейский кордон и вступила в стычки с правоохранителями.

Свою поддержку протестующим выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что Грузия "не поддастся ресоветизации".

Закон, вызвавший широкий общественный резонанс, предполагает, что агентами иностранного влияния должны были быть признаны организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.