Дуров заявил, что Apple и Google оказывают большое давление на Telegram

Фото: телеграм-канал Tucker Carlson Network

Американские корпорации Apple и Google оказывают большое давление на работу Telegram. Об этом сооснователь мессенджера Павел Дуров рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

"Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне", – заявил Дуров.

По его словам, именно Apple и Google, а не правительства стран, оказывают большое давление на работу мессенджера. Он отметил, что корпорации очень ясно дают понять, что в случае несоблюдения их правил, они просто удалят Telegram из магазинов приложений для скачивания.

Дуров также заявил, что мало верит в безопасность платформ, разработанных в США. По его словам, он "по умолчанию предполагает", что iPhone или Android могут быть взломаны.

Ранее сообщалось, что в Telegram появилась функция, позволяющая создавать собственные стикеры и их наборы прямо в мессенджере. Создать стикер можно из любой фотографии из галереи пользователя. Функция предполагает добавление надписи, рисунка или любых анимированных стикеров, эмодзи и GIF, уже существующих на платформе Telegram.

