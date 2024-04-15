В Telegram появилась функция создания стикеров

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В Telegram появилась функция, позволяющая создавать собственные стикеры и их наборы прямо в мессенджере, однако данное обновление пока доступно не всем пользователям. Об этом сообщается в официальном блоге приложения.

Уточняется, что создать стикер можно из любой фотографии из галереи пользователя. Функция предполагает добавление надписи, рисунка или любых анимированных стикеров, эмодзи и GIF, уже существующих на платформе Telegram. В редакторе можно вырезать конкретный объект на фотографии, добавить к нему белый контур, убрать фон либо удалить и восстановить части фото вручную.

Для того чтобы начать создание нового стикера, необходимо кликнуть на кнопку с изображением стикера в строке ввода в любом чате и в появившейся панели нажать кнопку "+" для перехода к редактору.

Получившийся стикер можно сразу отправить в чат или продолжить создавать набор. Для этого пользователю будет предложено на выбор подходящее эмодзи для него – варианты предоставит искусственный интеллект.

Кроме того, разработчики пообещали добавить еще 16 новых функций в этом месяце, большинство из которых уже включены в последнюю версию приложения.

Ранее стало известно о новой функции мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Теперь пользователи смогут прикреплять заметки к контактам. Они будут отображаться вместе с общей информацией о чате. Разработчики обращают внимание, что новая функция сначала будет доступна только для бизнес-аккаунтов, а через некоторое время опцию включат во все учетные записи.