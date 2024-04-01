Telegram запустил монетизацию для авторов каналов

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Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1 000 подписчиков. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

"Сегодня мы представляем одну из самых щедрых в истории социальных медиа систем вознаграждения для создателей контента. Авторы телеграм-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается", – указано в сообщении.

Выплаты для владельцев каналов будут начисляться в криптовалюте Toncoin. Ее можно будет как вывести, так и использовать для оплаты возможностей внутри платформы, таких как реклама, продвижение или покупка уникальных адресов.

Новая функция пока не будет работать в России, Украине, Израиле и Палестине. Причина ограничения в конкретных странах не сообщается.

Ранее сообщалось, что пользователи из РФ, Белоруссии и Украины с 1 апреля смогут ограничивать в Telegram круг лиц, которые могут писать им личные сообщения.

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, россияне стали жаловаться на сообщения от незнакомцев в мессенджере с призывами к терактам. В связи с этим специалисты Telegram воспользовались рядом технических и организационных мер, для того чтобы ограничить подобную активность.