Россияне с 1 апреля получат новую функцию в Telegram из-за призывов к терактам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи из РФ, Белоруссии и Украины с 1 апреля смогут ограничивать в Telegram круг лиц, которые могут писать им личные сообщения. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Как он рассказал, четыре дня назад россияне стали жаловаться на сообщения от незнакомцев в Telegram с призывами к терактам. В связи с этим специалисты мессенджера воспользовались рядом технических и организационных мер для того, чтобы ограничить подобную активность.

"В результате попытки отправить десятки тысяч таких сообщений были пресечены, а тысячи пользователей столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", – уточнил Дуров.

Также он пообещал внедрить решения на базе искусственного интеллекта, которые позволят эффективнее осуществлять фильтрацию таких сообщений.

"Telegram – не место для спам-рассылок и призывов к насилию", – подчеркнул Дуров.

Ранее Роскомнадзор за сутки ограничил доступ к 11 телеграм-каналам, в которых обнаружили террористический контент. По требованиям РКН также были заблокированы примерно 600 подобных ресурсов по всем площадкам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что мессенджер не будут блокировать в стране. При этом он не стал отрицать, что именно Tеlegram становится инструментом в руках террористов.

