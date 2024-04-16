Си Цзиньпин назвал условия урегулирования конфликта на Украине

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Для того чтобы как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине, нужно обратить внимание на все мировое сообщество и стабильность, а не на получение личной выгоды. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Чтобы не допустить разрастания конфликта или даже выхода его из-под контроля, все стороны должны работать вместе", – передает его слова RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией. Он напомнил, что ситуация пока не поменялась, на Украине действует запрет президента страны Владимира Зеленского на какие-либо переговоры с РФ, поэтому разговор о возможных деталях вести преждевременно.

До этого Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Украиной по мирному урегулированию, но не в формате навязывания ей схем, которые не соответствуют действительности.

