Около 2,5 тыс россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней

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Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, которые отложили из-за ливней. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России", – приводит ее слова РИА Новости.

Ломидзе подчеркнула, что пассажирам предложены размещение и питание, и выразила надежду, что в ближайшие сутки все восстановится.

Ранее международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. Он временно перенаправляет рейсы, которые должны были прибыть вечером 16 апреля, в другие гавани.

В связи с ураганом и дождями местных жителей призвали не покидать дома. Учеников школ перевели на дистанционный формат обучения. Национальный центр метеорологии сообщил, что непогода сохранится в ОАЭ до 18:00 17 апреля.