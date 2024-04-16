Два рейса из Дубая прилетят в Москву с опозданием

Два рейса Дубай – Москва прилетят в столицу с опозданием. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Предположительно, задержки связаны с ливнями, которые обрушились на ОАЭ.

Около аэропорта Дубая видны затопленные дороги, несколько трасс уже перекрыли. Также в городе затопило одну из станций метро, торговый центр Dubai Mall и площадку крипто-конференции Blockchain Life.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.