На МЦД-3 ограничат движение между Зеленоградом и центром Москвы в апреле

В апрельские выходные – 13–14 и 20–21 апреля – на МЦД-3 ограничат движение. С 10:00 до 12:30 не будут ходить поезда между станцией Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом. Об изменениях сообщили в Дептрансе.

На время ограничений запустят 40 бесплатных автобусов КМ. Они будут ходить с остановками у станций МЦД Зеленоград-Крюково, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Фирсановская и у станции метро "Ховрино".

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