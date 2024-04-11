Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 07:15

Транспорт

На МЦД-3 ограничат движение между Зеленоградом и центром Москвы в апреле

На МЦД-3 ограничат движение между Зеленоградом и центром Москвы в апреле

Новости часа: 63 спортивных объекта вошли в городскую программу реновации

В Дептрансе предупредили о последствиях нарушений правил передвижения на электросамокатах

"Мой район. Новости": временная трамвайная линия заработала на юго-западе Москвы

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля

Новости часа: Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Постоянная экспозиция Музея транспорта откроется в гараже архитектора Мельникова

Новые речные трамваи пополнят столичный флот в 2024 году

В столице прошел парад в честь 125-летия московского трамвая

Более 50 транспортных единиц включили в экспозицию гаража Мельникова в Москве

В апрельские выходные – 13–14 и 20–21 апреля – на МЦД-3 ограничат движение. С 10:00 до 12:30 не будут ходить поезда между станцией Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом. Об изменениях сообщили в Дептрансе.

На время ограничений запустят 40 бесплатных автобусов КМ. Они будут ходить с остановками у станций МЦД Зеленоград-Крюково, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Фирсановская и у станции метро "Ховрино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика