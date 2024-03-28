В столичном Музее транспорта откроют архивно-библиотечный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Архивно-библиотечный центр с читальным залом разместят в основном здании Музея транспорта Москвы, который откроется в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, музеи транспорта считаются самыми популярными в мире, поэтому правительство города рассчитывает, что столичное культурное учреждение будут посещать примерно 500 тысяч человек в год.

"Мы откроем здесь архивно-библиотечный центр с читальным залом, где каждый желающий сможет ознакомиться с научно-технической документацией, справочной литературой и периодическими изданиями о транспорте, многие из которых станут доступны широкому кругу читателей впервые", – рассказал Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что по поручению Сергея Собянина в здании будут проводить специальные мероприятия для детей и взрослых, а также студентов столичных дорожно-транспортных вузов.

Все материалы помогут изучить тему транспорта с разных точек зрения и популяризировать техническую культуру, отметил заммэра.

Его дополнила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко, уточнив, что на сегодняшний день в архивном собрании музея представлены уникальные подлинные документальные материалы. Основу собрания составляет научно-техническая документация на транспортные средства, охватывающая последние 100 лет. Кроме того, читателям будет доступна коллекция фотографий, негативов и цифровых материалов.

Отмечается, что для организации удобного поиска литература будет систематизирована по тематическим рубрикам. Кроме того, для ознакомления в читальном зале можно будет заказать книги на тему транспорта из государственных музеев и библиотек, что значительно расширит спектр изучаемых вопросов и откроет путь к новым исследованиям.

Ранее столичный Дептранс пригласил москвичей на парад трамваев, который пройдет в Москве 6 апреля. Он стартует на Лесной улице, с полудня и до вечера пройдет выставка исторических трамваев на площади Тверской Заставы и ретроавтомобилей на парковке у Белорусского вокзала. Гостей ждут концерт, бесплатные угощения и многое другое.