09 марта, 13:09Город
В гараже Константина Мельникова отреставрировали уникальные стропильные фермы
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
В здании гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице завершилась реставрация 54 уникальных металлических стропильных ферм. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в настоящее время памятник архитектуры авангарда находится на реставрации. Специалисты возвращают зданию исторический облик.
В настоящее время в здании уже завершили реставрацию 54 строгальных ферм уникальной конструкции.
Сообщается также, что ансамбль гаража грузовых машин — это яркий образец конструктивизма. К проектированию металлических ферм мог быть причастен сам Владимир Шухов.
Ранее стало известно, что в гараже Константина Мельникова восстановят уникальное остекление. После реставрации в здании разместится постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. В музее появится 53 экспоната, среди которых будут автобусы, трамваи, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили.
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