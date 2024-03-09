В гараже Константина Мельникова отреставрировали уникальные стропильные фермы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В здании гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице завершилась реставрация 54 уникальных металлических стропильных ферм. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в настоящее время памятник архитектуры авангарда находится на реставрации. Специалисты возвращают зданию исторический облик.

В настоящее время в здании уже завершили реставрацию 54 строгальных ферм уникальной конструкции.



Сообщается также, что ансамбль гаража грузовых машин — это яркий образец конструктивизма. К проектированию металлических ферм мог быть причастен сам Владимир Шухов.

Ранее стало известно, что в гараже Константина Мельникова восстановят уникальное остекление. После реставрации в здании разместится постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. В музее появится 53 экспоната, среди которых будут автобусы, трамваи, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили.