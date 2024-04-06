Эксперт рассказал об особенностях исторических трамваев

В субботу, 6 апреля, в столице отмечается 125-летие московского трамвая. В честь праздника в столице прошел парад трамваев. Двенадцать исторических вагонов впервые проехали по Лесной улице, они остановились на площади напротив Белорусского вокзала. Посетители могут посмотреть ретротрамваи и узнать об истории этого вида транспорта

Сотрудник службы подвижного состава московского метрополитена Дмитрий Касаткин рассказал об особенностях исторических трамваев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.