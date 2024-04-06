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06 апреля, 16:15

Транспорт

Эксперт рассказал об особенностях исторических трамваев

Эксперт рассказал об особенностях исторических трамваев

Новости часа: порядка 200 трамвайных вагонов закупят к 2030 году – Собянин

Спортивную технику можно увидеть на выставке в "Экспоцентре"

Ретротрамваи можно посмотреть на площади у Белорусского вокзала в течение 6 апреля

Парад исторических трамваев завершился на Тверской Заставе

Эксперты оценили возможности новой системы оценки пассажиров в столичных такси

Исторические вагоны трамваев впервые проедут по Лесной улице 6 апреля

Движение в районе Лесной улицы будет временно перекрыто 6 апреля

Агрегаторы такси внедрили новую систему оценки пассажиров в столице

Участок МЦД-3 закрыли в столице до 8 апреля

В субботу, 6 апреля, в столице отмечается 125-летие московского трамвая. В честь праздника в столице прошел парад трамваев. Двенадцать исторических вагонов впервые проехали по Лесной улице, они остановились на площади напротив Белорусского вокзала. Посетители могут посмотреть ретротрамваи и узнать об истории этого вида транспорта

Сотрудник службы подвижного состава московского метрополитена Дмитрий Касаткин рассказал об особенностях исторических трамваев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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