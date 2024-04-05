Поезда не будут ходить от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала днем 6–7 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движения поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) между станцией Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом не будет с 10 часов до 12:30 6 и 7 апреля, напомнили в телеграм-канале столичного Дептранса.

На время закрытия участка будут запущены четыре маршрута с бесплатными автобусами. Так, КМ1, КМ2 и КМ3 будут ходить до станции метро "Ховрино". Первый маршрут начинается от МЦД Зеленоград-Крюково, второй – от МЦД Сходня, а третий – от станции МЦД Химки. Автобус маршрута КМ4 будет ходить от станции Фирсановская до Сходни.

"Мы запустим более 40 автобусов с интервалом от 7 минут, они будут работать с 10 до 13 часов. Также в это время на маршрутах 70, 167, 215к, 283 и 283к проезд будет бесплатным", – добавили в пресс-службе.

Также в Дептрансе посоветовали горожанам использовать альтернативные маршруты наземного транспорта. Из Зеленограда до Москвы можно добраться на маршрутах е41, 400 и 400т, от МЦД Молжаниново – 400, 817, 865 и 865к, а от Подрезкова и Новоподрезкова – 283, 283к и 865к. Аналогично от МЦД Грачевская можно воспользоваться маршрутами т58, 191, 215к, 154, а от МЦД Моссельмаша – 65, 70, 565, 167 и 215.



Ранее в столичном ведомстве рассказывали, что изменения в движении электропоездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 связаны с проведением работ по строительству развязки на станции Ховрино и обновлению инфраструктуры. В частности, некоторые поезда будут следовать с увеличенными интервалами движения.

