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06 апреля, 09:30

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Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

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В субботу, 6 апреля, московскому трамваю исполнилось 125 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что запуск движения состоялся в столице 6 апреля 1899 года, а на данный момент москвичи совершают более 600 тысяч поездок по будням на трамваях. Также Сергей Собянн отметил, что Москва задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей России.

Известно, что парк трамваев Москвы обновлен на 95%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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