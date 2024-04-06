Сергей Собянин рассказал о юбилее московского трамвая

В субботу, 6 апреля, московскому трамваю исполнилось 125 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что запуск движения состоялся в столице 6 апреля 1899 года, а на данный момент москвичи совершают более 600 тысяч поездок по будням на трамваях. Также Сергей Собянн отметил, что Москва задает тренды развития трамвайной сети и инфраструктуры для всей России.

Известно, что парк трамваев Москвы обновлен на 95%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.