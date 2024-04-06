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06 апреля, 00:30

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"Мой район. Новости": Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

"Мой район. Новости": Собянин открыл северный вестибюль вокзала Москва-Сити МЦД-4

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Собянин рассказал о развитии московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-4

В столице открыли северный вестибюль городского вокзала "Москва-Сити" МЦД-4. Теперь путь пешком от жилых комплексов на Шелепихинской набережной до станции сократится в восемь раз, а работники делового центра смогут быстрее попадать из одной части района в другую. Готовый объект проинспектировал Сергей Собянин.

Открытие нового вестибюля увеличит пассажиропоток. На данный момент специалисты займутся доработкой инфраструктуры действующих вокзалов. Например, интегрируют южный вестибюль городского вокзала "Москва-Сити" со станцией наземного метро.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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