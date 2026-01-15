Actu 17: во Франции трое мужчин изнасиловали женщину, пока ее сын был в другой комнате

Фото: 123RF.com/thainoipho

Во Франции грабители изнасиловали женщину, пока ее 13-летний сын находился в другой комнате. Об этом сообщает Actu 17.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в коммуне Вильнев-д'Аск. Трое мужчин проникли в дом, где жили женщина и ее сын. В результате один из злоумышленников избил мать мальчика, а после изнасиловал ее. При этом в этот момент ребенок находился в другой комнате.

Тревогу подняли соседи, которые услышали шум. Злоумышленники сбежали с места преступления, похитив драгоценности, кожаные изделия и иные ценности. Также они угнали автомобиль женщины.

Во время погони злоумышленники выбросили часть похищенного. Спустя время они потеряли контроль над машиной, вылетев с дороги в поле. Благодаря этому правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого.

Ему предъявлено обвинение в организованном ограблении, изнасиловании и участии в преступном сговоре. Подельники злоумышленника объявлены в розыск. Общая сумма ущерба составила примерно 80 тысяч евро. Пострадавшая была госпитализирована в шоковом состоянии.

