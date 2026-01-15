Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 17:26

Происшествия
Главная / Новости /

Actu 17: во Франции трое мужчин изнасиловали женщину, пока ее сын был в другой комнате

Во Франции грабители изнасиловали женщину, пока ее сын был в другой комнате

Фото: 123RF.com/thainoipho

Во Франции грабители изнасиловали женщину, пока ее 13-летний сын находился в другой комнате. Об этом сообщает Actu 17.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в коммуне Вильнев-д'Аск. Трое мужчин проникли в дом, где жили женщина и ее сын. В результате один из злоумышленников избил мать мальчика, а после изнасиловал ее. При этом в этот момент ребенок находился в другой комнате.

Тревогу подняли соседи, которые услышали шум. Злоумышленники сбежали с места преступления, похитив драгоценности, кожаные изделия и иные ценности. Также они угнали автомобиль женщины.

Во время погони злоумышленники выбросили часть похищенного. Спустя время они потеряли контроль над машиной, вылетев с дороги в поле. Благодаря этому правоохранители задержали 22-летнего подозреваемого.

Ему предъявлено обвинение в организованном ограблении, изнасиловании и участии в преступном сговоре. Подельники злоумышленника объявлены в розыск. Общая сумма ущерба составила примерно 80 тысяч евро. Пострадавшая была госпитализирована в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Индии осудят 5 мужчин, которые совершили несколько преступлений в отношении незнакомой им семьи в 2016 году. По данным СМИ, 6 злоумышленников на трассе в штате Уттар-Прадеш напали на 5 человек, включая малолетнюю девочку.

Мужчины взяли семью в заложники, а женщину и девушку изнасиловали в поле. Затем они забрали деньги и украшения жертв, после чего скрылись. Один из подозреваемых скончался от болезни до суда.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика