Два взрыва произошли в центре нидерландского Утрехта

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Fabian Strauch

Два взрыва с последующим пожаром прогремели в центре нидерландского города Утрехт, передает местный телеканал RTV Utrecht со ссылкой на городскую пожарную службу.

Фотографии, распространенные телеканалом, демонстрируют выбитые окна зданий в районе происшествия и заваленные обломками тротуары. Утверждается, что взрывной шум был слышен в зале заседаний городского совета.

На место инцидента были направлены несколько машин скорой помощи и вертолет. На данный момент известно об одном пострадавшем. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее взрыв произошел на одном из объектов в Наримановском районе Баку. По информации местных СМИ, хлопок раздался в одном из офисов, в результате чего пострадали 7 человек.

Еще один инцидент до этого случился в индийском городе Сринагар, где в результате взрыва в полицейском участке Ноугам погибли по меньшей мере 7 человек, еще 27 получили ранения.