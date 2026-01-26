Форма поиска по сайту

26 января, 14:56

Общество

В Госдуме назвали чрезмерным запрет на "решебники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициатива по досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания и экзамены является чрезмерной. Об этом в мессенджере MAX заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Так депутат прокомментировал новость о том, что Минпросвещения России подготовило проект, предусматривающий запрет распространения готовых домашних заданий (ГДЗ). В ведомстве сказали, что данные меры призваны повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе.

Как отметил Горелкин, практика "прорешивания" экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую выстраивало министерство. Пока она не поменяется, блокировки работать не будут, но, вероятно, приведут учеников в даркнет и к мошенникам, уточнил он.

"Нужно разгружать школьную программу, делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать", – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, досудебная блокировка сайтов является "инструментом для борьбы с общественно опасной информацией", а попытки ее использования для повышения мотивации вызывают вопросы.

Ранее депутат ГД Александр Толмачев напомнил, что покупка готовых ответов к ЕГЭ является незаконной и влечет за собой аннулирование результатов экзаменов. В таком случае подросток становится соучастником преступления. Парламентарий призвал родителей объяснять ребенку все последствия.

образованиеобщество

