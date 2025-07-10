Суд в Москве запретил рекламировать продажу ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суд в Москве запретил распространять в Сети сведения о продаже ответов на единый и основной государственные экзамены, а также всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Соответствующий иск был направлен в суд Люблинским межрайонным прокурором после мониторинга Сети, где были найдены незаконные ресурсы. Там предлагалось приобрести ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, которые проводились в этом году.

Ранее в Рособрнадзоре предупреждали о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники вымогали деньги за якобы настоящие ответы к ЕГЭ и ОГЭ. Ведомство посоветовало не поддаваться на эти предложения, отметив, что подобные услуги предоставляются в Сети на протяжении 10 лет.

В этом же году в СМИ появилась информация о том, что в день проведения ЕГЭ по обществознанию в Сети были опубликованы отсканированные варианты КИМ. Однако в Рособрнадзоре заявили, что утечка материалов до начала экзамена технически невозможна благодаря технологии передачи заданий. Их фотографии размещаются в Сети после экзамена, поэтому в ведомстве не стали называть это утечкой.

