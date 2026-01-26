Посол РФ заявил, что Венесуэла стреляла из "Игл" во время операции США

Фото: ТАСС/EPA/RONALD PENA R

Выстрелы из переносных ракетных комплексов "Игла-С" были совершены с венесуэльской стороны во время похищения США лидера республики Николаса Мадуро. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мне сказали, что было как минимум 2 выстрела, и обе "Иглы" не попали в цель", – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, венесуэльские специалисты, защищавшие воздушное пространство, могли не обладать достаточными навыками.

Соединенные Штаты 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен. Он также подчеркнул, что продолжает являться главой Венесуэлы.

Спустя время политик Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.