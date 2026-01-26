Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 14:44

Политика

Посол РФ заявил, что Венесуэла стреляла из "Игл" во время операции США

Фото: ТАСС/EPA/RONALD PENA R

Выстрелы из переносных ракетных комплексов "Игла-С" были совершены с венесуэльской стороны во время похищения США лидера республики Николаса Мадуро. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мне сказали, что было как минимум 2 выстрела, и обе "Иглы" не попали в цель", – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, венесуэльские специалисты, защищавшие воздушное пространство, могли не обладать достаточными навыками.

Соединенные Штаты 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен. Он также подчеркнул, что продолжает являться главой Венесуэлы.

Спустя время политик Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика