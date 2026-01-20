Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 12:50

Политика

Володин назвал недопустимым похищение президента суверенной страны

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Похищение главы суверенного государства на его собственной территории является недопустимым актом. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в Венесуэле.

"Недопустимо, когда президента суверенной страны вот так берут и на территории суверенного государства похищают. Мы к чему придем?" – задался вопросом спикер нижней палаты парламента.

Вооруженные силы США 3 января провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее были захвачены и вывезены с территории страны лидер государства Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме. Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен.

Российский МИД осудил данные действия, указав на их незаконность и подчеркнув нарушение международно-правовых обязательств. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

Читайте также


политика

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика