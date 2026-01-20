Володин назвал недопустимым похищение президента суверенной страны

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Похищение главы суверенного государства на его собственной территории является недопустимым актом. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию в Венесуэле.

"Недопустимо, когда президента суверенной страны вот так берут и на территории суверенного государства похищают. Мы к чему придем?" – задался вопросом спикер нижней палаты парламента.

Вооруженные силы США 3 января провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее были захвачены и вывезены с территории страны лидер государства Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. Американский президент Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме. Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен.

Российский МИД осудил данные действия, указав на их незаконность и подчеркнув нарушение международно-правовых обязательств. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства.