26 января, 15:27

Спорт

Дегтярев заявил, что несколько федераций вернут российским юниорам флаг

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В течение ближайших двух-трех недель несколько крупных международных федераций планируют вернуть российским юниорским сборным право выступать под национальным флагом. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов", – сказал Дегтярев, слова которого привел ТАСС.

Он добавил, что договоренности с федерациями будут реализованы с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Заявление было сделано по итогам генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте, прошедшей 26 января.

Ранее Дегтярев говорил, что восстановление статуса ОКР в МОК является основной целью на год. По его словам, благодаря контактам с международными федерациями все больше российских атлетов допускается до соревнований с флагом и гимном страны.

В 2026-м допуска команд к мировым состязаниям ожидает и Российский футбольный союз (РФС).

