Рейд "Пешеходный переход" проведут в Москве 27 января

Фото: ТАСС/Олег Елков

Профилактический рейд "Пешеходный переход" организуют в Москве 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Там отметили, что после анализа состояния аварийности стало известно, что одним из самых частых видов ДТП является наезд на пешехода.

Поэтому сотрудники Госавтоинспекции проверят, как правила дорожного движения соблюдают все его участники. Это необходимо для профилактики безопасности пешеходов, а также для предотвращения аварий.

Ранее стало известно, что за последние 15 лет количество ДТП в столице уменьшилось на 30%, а число погибших и раненых – на 66 и 33% соответственно. Москва лидирует в рейтинге регионов России по безопасности на дорогах.

В городе действуют 3,8 тысячи комплексов фотовидеофиксации. Они распознают 65 видов нарушений, особенно в местах аварийности и там, где водители часто нарушают ПДД.

