15 января, 17:37

Общество

КС разъяснил принципы начисления НДФЛ при обмене недвижимости

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Конституционный суд России (КС РФ) отправил на пересмотр дело россиянки о недоимке налога на доходы физлиц (НДФЛ) при обмене участка. Соответствующая плата должна взиматься с разницы в стоимости, подчеркивается в публикации на сайте КС РФ.

Уточняется, что жалоба в суд поступила от Любови Селюковой. Ранее ей принадлежал сельскохозяйственный участок, кадастровая стоимость которого составляла около 3 миллионов рублей. Она обменяла его на землю той же категории, но с меньшей стоимостью по кадастру – почти 422 тысячи рублей. Спустя время налоговая начислила ей недоимку по НДФЛ в размере почти 139 тысяч рублей.

Выяснилось, что доход женщины определили из кадастровой стоимости отчужденного участка, умноженной на 0,7. После обращения россиянки судебные органы всех инстанций поддержали решение налогового органа. При этом в КС РФ подчеркнули, что налоговый кодекс не регулирует налогообложение доходов от мены недвижимости.

Кроме того, договор мены отличается от договора купли-продажи, поэтому к первому нельзя применять правила для исчисления НДФЛ, указали в Конституционном суде. Представители инстанции добавили, что налог на доход при мене нужно взимать с разницы в стоимости. Если кадастровая стоимость территории не определена, то необходимо применять рыночную оценку.

"Оспариваемое положение Налогового кодекса РФ противоречит Конституции РФ, так как допускает произвольное налогообложение доходов от мены. Законодателю необходимо внести изменения. Дело заявительницы подлежит пересмотру", – резюмировали в КС.

Ранее юристы рассказывали, что дольщики с 1 января 2026 года могут получить компенсации за срыв сроков сдачи жилья. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в суд. При этом размер компенсации рассчитывается исходя из стоимости квартиры по договору и продолжительности периода просрочки. Итоговая сумма будет индивидуальной в зависимости от ситуации.

