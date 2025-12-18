Юрист Шабалин посоветовал проводить две психэкспертизы при сделках с жильем

Фото: depositphotos/shock

При сделках с жильем следует проводить две психэкспертизы, заявил юрист Вадим Шабалин в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, по любому кейсу вроде "дела Долиной" нужно проводить одну экспертизу в рамках уголовного дела, а вторую – в рамках гражданского.

"Экспертиза из уголовного процесса не всегда релевантна для гражданского суда, поэтому без отдельного исследования решение может быть поставлено под сомнение", – объяснил юрист.

Он также отметил, что сейчас практикующие специалисты действуют осторожнее. Например, если продавцу больше 60 лет, его направляют на психиатрическую экспертизу в государственной клинике. В Москве для этого чаще всего выбирают НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

Экспертиза стоит около 30 тысяч рублей и оплачивается покупателем. С учетом того, что необходимо привлекать нотариуса и психолога в качестве второго независимого мнения, дополнительные расходы могут составлять около 100 тысяч рублей. Однако без этого сделку сложно считать надежной, резюмировал юрист.

Певица Лариса Долина стала жертвой злоумышленников в 2024 году. Они убедили ее продать квартиру и перевести вырученные средства, а также другие деньги на "безопасный счет".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось в июле 2025 года. Суд приговорил четырех фигурантов к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и назначил штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Изначально Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры Полине Лурье, и право собственности было сохранено за артисткой, однако это решение вызвало волну общественной критики.

Позднее в Верховный суд поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций, после чего для оспаривания сделки были истребованы материалы дела.

В итоге ВС признал право собственности на квартиру за Лурье. Теперь Долина должна покинуть жилье. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит вопрос о ее принудительном выселении.

Вместе с тем стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза по делу певицы показала, что во время продажи квартиры она находилась в состоянии психрасстройства, возникшего из-за действий мошенников.

Комиссия экспертов установила, что Долина до совершения противоправных действий в отношении нее каким-либо психическим расстройством не страдала. Однако в период воздействия мошенников у нее "на фоне личностных особенностей" произошло изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций.

