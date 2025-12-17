Форма поиска по сайту

17 декабря, 11:17

Общество

Верховный суд России обобщит пересмотр сделок с недвижимостью по "схеме Долиной"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Верховный суд РФ готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью, учитывая вердикт по иску покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье к артистке, сообщили ТАСС в пресс-службе ВС РФ.

В суде уточнили, что подготовкой обзора по поручению председателя ВС РФ Игоря Краснова занимаются три коллегии Верховного суда – по гражданским делам, административным делам и экономическим спорам.

"В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы", – добавили в пресс-службе.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Ее убедили в том, что существует угроза для недвижимости, и уговорили продать квартиру, а вырученные средства и другие деньги перевести на "безопасный счет".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование по нему завершилось в июле этого года, а общий ущерб составил более 317,6 миллиона рублей.

Певица через суд смогла оспорить сделку по продаже квартиры. В результате право собственности на недвижимость было закреплено за певицей, а Лурье осталась без квартиры и денег.

Этот процесс вызвал волну негатива в адрес Долиной, что заставило ее закрыть комментарии в соцсетях. Вскоре на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье была направлена апелляция в Верховный суд.

ВС РФ признал право собственности на квартиру за Лурье 16 декабря. По решению инстанции, Долина должна покинуть спорную квартиру, иначе Мосгорсуд будет вынужден рассмотреть иск о ее принудительном выселении, который был направлен в апелляционную инстанцию.

