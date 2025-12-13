Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 10:39

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

РИА Новости: Лурье числится собственницей квартиры Долиной

Лурье значится собственницей квартиры певицы Долиной – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье числится ее собственницей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения объекта недвижимости.

В документах отмечается, что квартира имеет одного собственника, который приобрел ее в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого она более 19 лет была во владении другого человека.

Долина продала квартиру и перевела деньги мошенникам в августе 2024 года. В итоге суд приговорил фигурантов к разным срокам лишения свободы, а также постановил выплатить штрафы.

Также Долина оспорила в суде сделку о продаже квартиры, сохранив свое право собственности. Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по данному делу.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что певица не имела истинного намерения на отчуждение квартиры, так как думала, что действует в рамках операции по поимке опасных преступников. Также Долина была убеждена в фиктивности сделки, так как думала, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика