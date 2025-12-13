РИА Новости: Лурье числится собственницей квартиры Долиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье числится ее собственницей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения объекта недвижимости.

В документах отмечается, что квартира имеет одного собственника, который приобрел ее в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого она более 19 лет была во владении другого человека.

Долина продала квартиру и перевела деньги мошенникам в августе 2024 года. В итоге суд приговорил фигурантов к разным срокам лишения свободы, а также постановил выплатить штрафы.

Также Долина оспорила в суде сделку о продаже квартиры, сохранив свое право собственности. Позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по данному делу.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что певица не имела истинного намерения на отчуждение квартиры, так как думала, что действует в рамках операции по поимке опасных преступников. Также Долина была убеждена в фиктивности сделки, так как думала, что сотрудничает с правоохранительными органами.

