18 декабря, 18:27

Политика

Депутат Госдумы Милонов назвал обезьянами участников игры "Тайный Санта"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против игры "Тайный Санта", назвав участников игры обезьянами. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".

"Надо это понимать, что, играя и используя термин "Тайный Санта", ты становишься нетайной макакой, обезьяной, тупо копирующей западные нарративы, просто потому что это модно", – пояснил Милонов.

Западная традиция получила популярность среди жителей крупных городов. По его словам, заменять великую русскую традицию и образ Деда Мороза на Санту из голливудских фильмов недопустимо.

Милонов подчеркнул, что ни он, ни его дети не играют в эту игру, предпочитая писать письма Деду Морозу.

Ранее исследование показало, что Деда Мороза как первую ассоциацию с Новым годом и Рождеством россияне называли в 1,5 раза реже, чем Санта-Клауса.

При этом 54% россиян путают персонажей, а 15% считают их одним и тем же. Уверенно узнать Деда Мороза смогли только 23% опрошенных. Эксперты отмечают, что образ Деда Мороза изначально ориентирован на детей.

Россияне начали играть в "Тайного Санту"

