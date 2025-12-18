Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина арестована по факту смерти младенца после родов в Москве, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана ей по ходатайству следствия.

Ранее сообщалось, что у блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева. – Прим. ред.) погиб новорожденный ребенок. По данным СМИ, роды прошли в многоэтажке в Москве. Спустя время девушку госпитализировали.

Как позже установило следствие, женщина 1965 года рождения, которая не является медицинским работником, не имеет высшего образования и квалификации по направлению "Акушерство и гинекология", заверила роженицу, что владеет необходимыми навыками и согласилась оказать ей услугу в области акушерства. Она приняла роды, но вскоре после них младенец умер.

Было заведено уголовное дело по статьям "Незаконное осуществление медицинской деятельности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Женщину задержали и через некоторое время предъявили обвинение.

