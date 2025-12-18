Baza: Наталья Котлар, принимавшая роды у блогера Аиши, не имела медобразования

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка блогера Aisha Chigga. В рамках расследования задержана коуч без медицинского образования, которая приняла роды у инфлюенсера. Подробности – в материале Москвы 24.

Без медобразования

Фото: телеграм-канал "Вести. Дежурная Часть"

14 декабря СМИ сообщили, что блогер Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева) родила ребенка в московской квартире в надувном бассейне. По сообщениям в прессе, ребенок появился на свет живым, но через час скончался. Кроме того, мальчик якобы около 30 минут провел в воде, однако сестра блогера эту информацию опровергла.

17 декабря журналисты сообщили, что женщина, принимавшая роды у Аиши, задержана. Ею оказалась 59-летняя Наталья Котлар, которая оказывала услуги по ведению беременности и родовспоможению.

"Женщина не имела медицинского образования и официально не имела права оказывать акушерскую помощь, но все равно согласилась принять роды на дому", – отметил телеграм-канал Baza.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью новорожденного. Расследование проводится по статьям "Незаконное осуществление медицинской деятельности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

По данным следователей, женщина убедила роженицу, что обладает нужной квалификацией и навыками и согласилась принять роды на дому. Ей уже предъявлено обвинение.

"Следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании ей меры пресечения, связанной с ограничением свободы", – заявили в СК.

"Это системный провал"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aishachigga

После произошедшего депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заявила, что в России необходимо ввести административное наказание за пропаганду домашних родов. Курсы и любые обучающие материалы по этой теме нужно обязать маркировать как опасные для жизни, отметила она.





Мария Воропаева депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Гибель новорожденного в Москве – это не просто чудовищный случай. Это системный провал. Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально убивают младенцев на наших глазах.

Блогер и мать четверых детей Мария Погребняк поддержала эту инициативу, подчеркнув, что роды – это непредсказуемый процесс.

"Мы не в древнем мире. У нас есть прекрасные врачи, оборудование, реанимация для мамы и малыша. Рожать дома для меня лично недопустимо. Это неоправданный риск. Я слишком хорошо знаю, как быстро может измениться ситуация. У меня жесткая позиция на этот счет, и я считаю, что и сами домашние роды надо запретить", – высказалась Мария.

Блогер сослалась на личный опыт, отметив, что рожала первенца в "лучшем роддоме" и, если бы не квалифицированные врачи и наличие детской реанимации, "все могло бы закончиться печально".

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале выразила сочувствие и семье, "нелепо потерявшей ребенка", и женщине, которой предъявили обвинение. Журналист отметила, что даже если коуч "сама рожала в океане, и роды такие принимала сотни раз", успешный предыдущий опыт не является гарантией того, что очередные роды пройдут без проблем.

Мать троих детей тоже поделилась собственным опытом, отметив, что для нее роды прошли "безоблачно". Однако первый и второй ребенок журналиста после появления на свет не задышали самостоятельно, их пришлось реанимировать.

"Остается факт – сколько бы я ни ходила на расслабляющие практики, сколько бы ни готовилась к мягким, твердым, вертикальным, горизонтальным, водным, огненным и прочим родам, мои старшие дети бы погибли. Я, признаться, ничего этого не делала", – написала Симоньян.

Она также призвала женщин отказаться от экспериментов во время родов.

Aisha Chigga – блогер с аудиторией, превышающей 1,4 миллиона человек в TikTok. Девушка также известна как хореограф, танцовщица, модель и актриса. По данным СМИ, она работала над проектами "Маска", "Новая фабрика звезд", снималась в сериале "Патриот", а также появлялась в клипах российских музыкантов.

Кроме TikTok, блогер развивала Telegram и в Instagram (платформа принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), но после трагедии аккаунты оказались недоступны.