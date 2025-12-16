Депутат Буцкая поддержала идею ввести штрафы за пропаганду родов на дому

В России предложили запретить пропаганду домашних родов в интернете, сообщили СМИ. Почему такая мера необходима и чем опасно рождение ребенка вдали от врачей, разбиралась Москва 24.
"Чудовищный случай"
Для пропагандирующих домашние роды пабликов и блогеров необходимо ввести административную ответственность, заявила депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева в разговоре с РИА Новости.
Она также отметила, что мера должна распространиться на продажу курсов, а соответствующие материалы необходимо маркировать как опасные для жизни.
14 декабря стало известно, что во время домашних родов скончался новорожденный сына блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева). По данным СМИ, малыш появился на свет в бассейне и изначально был жив, однако якобы находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать.
Как отметила Воропаева, гибель ребенка – это не просто "чудовищный случай", а "системный провал".
Однако на данный момент домашние роды в России прямо не запрещены. При этом, если медперсонал согласится участвовать в них, то рискует получить уголовное преследование. Ответственность может грозить и самой роженице, если ее действия станут причиной гибели ребенка, отметила депутат.
Воропаева также задалась вопросом, откуда в стране столько "домашних акушерок" и почему они открыто продвигают свои услуги. Сейчас у Роскомнадзора нет четких оснований для блокировки сайтов и каналов, пропагандирующих домашние роды, а в интернете можно встретить большое количество курсов, которые стоят до 300 тысяч рублей, заключила она.
"Штрафы должны быть существенными"
Инициативу, поддерживающую установление наказания за рекламу родов на дому, поддержала и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Но чтобы принять решение о том, как именно следует наказывать, необходимо сначала послушать тех, кто ответственен за разработку административного кодекса: какие размеры штрафов они предложат. Но очевидно, что таковые должны быть существенными", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.
В свою очередь, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила в беседе с Москвой 24, что домашние роды представляют собой чрезвычайно высокий риск и для матери, и для ребенка.
"В теории, если женщина решается на такое, то у подъезда должны стоять два реанимобиля – акушерский и неонатальный, поскольку спрогнозировать роды не представляется возможным", – отметила эксперт.
Однако одной акушерке, по словам эксперта, не по силам справиться с процессом рождения малыша, который может быть непредсказуемым даже в клинике, где присутствует большое количество специалистов. При этом если потуги внезапно начались дома, то принимать роды может только акушерская бригада скорой помощи.
"Что касается моды на роды в воде, то в отдельных роддомах используют теплые ванны на стадии схваток, особенно когда они болезненные, чтобы немножко расслабить женщину. Но обычно потуги в воду не происходят, роженицу перекладывают на кровать Рахманова", – пояснила Ерофеева.
Таким образом, максимально снизить риски материнской и детской смертности возможно только под наблюдением специалистов в родильных дома и перинатальных центрах, которые в России представляют собой высокотехнологичные учреждения, заключила она.