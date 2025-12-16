Форма поиска по сайту

16 декабря, 19:53

Общество
Депутат Буцкая поддержала идею ввести штрафы за пропаганду родов на дому

"Чрезвычайно высокий риск": введут ли наказание за пропаганду домашних родов

В России предложили запретить пропаганду домашних родов в интернете, сообщили СМИ. Почему такая мера необходима и чем опасно рождение ребенка вдали от врачей, разбиралась Москва 24.

"Чудовищный случай"

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Для пропагандирующих домашние роды пабликов и блогеров необходимо ввести административную ответственность, заявила депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева в разговоре с РИА Новости.

Она также отметила, что мера должна распространиться на продажу курсов, а соответствующие материалы необходимо маркировать как опасные для жизни.

14 декабря стало известно, что во время домашних родов скончался новорожденный сына блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева). По данным СМИ, малыш появился на свет в бассейне и изначально был жив, однако якобы находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать.

Как отметила Воропаева, гибель ребенка – это не просто "чудовищный случай", а "системный провал".

Продавцы "естественности" и "духовности" в соцсетях буквально убивают младенцев на наших глазах.
Мария Воропаева
депутат Мосгордумы, первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР

Однако на данный момент домашние роды в России прямо не запрещены. При этом, если медперсонал согласится участвовать в них, то рискует получить уголовное преследование. Ответственность может грозить и самой роженице, если ее действия станут причиной гибели ребенка, отметила депутат.

Воропаева также задалась вопросом, откуда в стране столько "домашних акушерок" и почему они открыто продвигают свои услуги. Сейчас у Роскомнадзора нет четких оснований для блокировки сайтов и каналов, пропагандирующих домашние роды, а в интернете можно встретить большое количество курсов, которые стоят до 300 тысяч рублей, заключила она.

"Штрафы должны быть существенными"

Фото: depositphotos/AndreyBezuglov

Инициативу, поддерживающую установление наказания за рекламу родов на дому, поддержала и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Но чтобы принять решение о том, как именно следует наказывать, необходимо сначала послушать тех, кто ответственен за разработку административного кодекса: какие размеры штрафов они предложат. Но очевидно, что таковые должны быть существенными", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.

Понятно, что ситуации бывают разные, и роды иногда внезапно происходят дома, в машине – где угодно. Но это уже критическая ситуация, в которой врач должен спасать маму и ребенка. Однако не должно быть так, чтобы женщина планомерно готовилась к родам на дому, и тем более чтобы кто-то ее к этому склонял.
Татьяна Буцкая
первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

В свою очередь, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила в беседе с Москвой 24, что домашние роды представляют собой чрезвычайно высокий риск и для матери, и для ребенка.

"В теории, если женщина решается на такое, то у подъезда должны стоять два реанимобиля – акушерский и неонатальный, поскольку спрогнозировать роды не представляется возможным", – отметила эксперт.

Почему женщины решаются на домашние роды? Возможно причина в том, что у некоторых из них высокий уровень тревожности. Это те, кто очень боятся любого взаимодействия с врачами и не доверяет им. Вот поэтому они верят в разные истории о легких родах дома и нанимают себе коммерческую доулу или духовную акушерку.
Любовь Ерофеева
акушер-гинеколог

Однако одной акушерке, по словам эксперта, не по силам справиться с процессом рождения малыша, который может быть непредсказуемым даже в клинике, где присутствует большое количество специалистов. При этом если потуги внезапно начались дома, то принимать роды может только акушерская бригада скорой помощи.

"Что касается моды на роды в воде, то в отдельных роддомах используют теплые ванны на стадии схваток, особенно когда они болезненные, чтобы немножко расслабить женщину. Но обычно потуги в воду не происходят, роженицу перекладывают на кровать Рахманова", – пояснила Ерофеева.

Таким образом, максимально снизить риски материнской и детской смертности возможно только под наблюдением специалистов в родильных дома и перинатальных центрах, которые в России представляют собой высокотехнологичные учреждения, заключила она.

Трошина Любовь

обществоистории

