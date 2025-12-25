Уровень безработицы среди россиян 15–24 лет снизился более чем в 2 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Уровень безработицы в возрастной группе 15–24 лет в России снизился более чем в 2 раза. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госсовета.

"В возрасте молодых людей 15–24 лет? <...> Несмотря на то что безработица снизилась более чем в 2 раза, все равно <...> она составляет 8,3%", – сказала чиновник.

Ранее Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране в этом году стал еще ниже. Он уточнил, что в 2024-м этот показатель составлял 2,5%, а в 2025-м достиг 2,2%. Такие результаты глава государства назвал очень хорошими.

Кроме того, по итогам II квартала этого года РФ показала самую низкую безработицу среди стран G20. В Японии этот показатель зафиксировался на отметке 2,5%, а в Южной Корее – 2,6%.