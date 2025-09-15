Россия показала самый низкий уровень безработицы среди стран G20

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россия продемонстрировала самую низкую безработицу среди стран G20 по итогам второго квартала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

В июне страна показала рекордно низкий показатель безработицы – 2,2%. Это значение на 0,1% меньше, чем в марте 2025 года.

Чуть выше уровень безработицы был зафиксирован в Японии – 2,5%. Таковым показатель остается второй квартал подряд. В Южной Корее данное значение уменьшилось за последние три месяца – с 2,9 до 2,6%.

Сильнее всего безработица выросла в Мексике – 2,7%. Она увеличилась на максимальные 0,5% в период с марта по июнь. В свою очередь, Южная Африка стала единственной страной, где показатель достигает двузначного значения. В частности, в марте он составил 32,9%, а в июне – 33,2%.

Самый сильный прирост за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, продемонстрировала Турция – показатель увеличился на 0,4%, составив 8,4%. При этом уровень безработицы сильно уменьшился в Индии (на 2,3%) и Бразилии (на 1,2%).

Ранее Владимир Путин заявил, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы. Однако, по его словам, пока показатель остается на историческом минимуме.

Глава государства уточнил, что в начале года численность зарегистрированной безработицы составляла примерно 274 тысячи человек, на конец июня это была уже 291 тысяча, а в начале августа – 300 тысяч.

При этом, по его словам, на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров.

