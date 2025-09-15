Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 08:26

Общество

Россия показала самый низкий уровень безработицы среди стран G20

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россия продемонстрировала самую низкую безработицу среди стран G20 по итогам второго квартала 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

В июне страна показала рекордно низкий показатель безработицы – 2,2%. Это значение на 0,1% меньше, чем в марте 2025 года.

Чуть выше уровень безработицы был зафиксирован в Японии – 2,5%. Таковым показатель остается второй квартал подряд. В Южной Корее данное значение уменьшилось за последние три месяца – с 2,9 до 2,6%.

Сильнее всего безработица выросла в Мексике – 2,7%. Она увеличилась на максимальные 0,5% в период с марта по июнь. В свою очередь, Южная Африка стала единственной страной, где показатель достигает двузначного значения. В частности, в марте он составил 32,9%, а в июне – 33,2%.

Самый сильный прирост за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, продемонстрировала Турция – показатель увеличился на 0,4%, составив 8,4%. При этом уровень безработицы сильно уменьшился в Индии (на 2,3%) и Бразилии (на 1,2%).

Ранее Владимир Путин заявил, что в России наблюдается рост скрытой и официальной безработицы. Однако, по его словам, пока показатель остается на историческом минимуме.

Глава государства уточнил, что в начале года численность зарегистрированной безработицы составляла примерно 274 тысячи человек, на конец июня это была уже 291 тысяча, а в начале августа – 300 тысяч.

При этом, по его словам, на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров.

Москва сохранила лидерство по снижению безработицы среди стран G20

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика